El senador y exintendente de San José encabezará la convención departamental para el período 2025-2030.



El senador y exintendente de San José, José Luis Falero, fue electo presidente de la Convención Departamental del Partido Nacional, durante la instancia celebrada este viernes en la Sociedad Italiana de San José.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y reunió a 92 convencionales que participaron en la designación de la nueva Comisión Departamental para el período 2025-2030.

Según la composición aprobada, 71 convencionales pertenecen a la Lista 404, 6 a la Lista 21, 5 a la Lista 2, 4 a la Lista 20, 2 a la 6922 y 1 a la 922, además de representantes de las listas 31, 206 y 418.

La nómina encabezada por Falero incluye, entre otros, a Sergio Valverde, Mariela Peralta, Ruben Bacigalupe, Denis Hornos, Rossana Reyes, Aparicio Camy, Sebastián Ferrero, Fernanda Castro y Federico De Groote, junto a sus respectivos suplentes.

Durante la jornada se destacó el carácter democrático del proceso interno y el fortalecimiento de la estructura departamental del Partido Nacional, que inicia una nueva etapa de trabajo político con la mira puesta en el ciclo 2025-2030.