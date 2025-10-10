Un hombre de 79 años denunció el hurto ocurrido durante la noche en su vivienda del km 87 de Ruta 3.

En la noche del jueves 9 de octubre, un hombre de 79 años denunció que le habían forzado la puerta de su vivienda, ubicada en el kilómetro 87 de la Ruta 3, en las cercanías de Cañada Grande, departamento de San José, y que le habían robado herramientas y una garrafa de 13 kilos.

Al lugar acudió el personal de la Comisaría 6ta. de Rafael Perazza, que entrevistó a la víctima y constató los daños en la cerradura. La Fiscalía Letrada de Libertad fue informada y dispuso las actuaciones correspondientes, mientras que Policía Científica realizó un relevamiento de la escena.

La Comisaría 6ta. continúa trabajando para esclarecer el hecho y dar con los responsables del hurto.