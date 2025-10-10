Agustín Pérez Bértola, Emilia Tomás Gahn y Jerónimo Quevedo Bravo, participaron de la misma

Los estudiantes Agustín Pérez Bértola, Emilia Tomás Gahn y Jerónimo Quevedo Bravo, del Liceo N°1 de San José de Mayo, participaron de la Micropasantía de PEDECIBA 2025 “Viví la Ciencia”, una propuesta que se desarrolló en la Facultad de Química de la Universidad de la República.

Durante la jornada, los jóvenes compartieron con otros estudiantes de distintos puntos del país y vivieron una experiencia preuniversitaria en la que utilizaron instrumental científico y aplicaron diversas técnicas de laboratorio.

Además, recibieron un kit con una de las técnicas trabajadas, con el objetivo de poder replicar la experiencia junto a sus compañeros en el liceo.

Desde el centro educativo se destacó y agradeció el apoyo y acompañamiento del profesor de Matemática, Matías Aguilar, quien impulsó y acompañó a los estudiantes en esta instancia que busca acercar la ciencia a las nuevas generaciones.

Este programa, surgido del convenio entre Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) y la ANEP (representada por el Consejo de Formación en Educación) busca promover el acercamiento de estudiantes de educación media y de formación en educación a los centros de investigación y producción de conocimiento científico.

La propuesta está dirigida a pequeños grupos de estudiantes de 2º y 3º de EMS a fin de que puedan participar de una micropasantía y conocer de manera directa el trabajo desarrollado por investigadores en diferentes laboratorios.