El hombre señalado como líder de Los Suárez en Cerro Norte intenta ingresar al mundo deportivo tras varios meses de gestiones y reuniones.



Luis Alberto Suárez, conocido como “Betito” Suárez, mantiene desde hace meses una serie de acercamientos con empresarios del fútbol uruguayo, con el objetivo de iniciar una carrera como contratista. En las últimas horas, trascendió que se reunió con el empresario y fundador de Tenfield, Francisco “Paco” Casal, en un encuentro que también contó con la participación del director de la empresa, Osvaldo Giménez.

Según fuentes citadas por Montevideo Portal, la reunión se concretó el miércoles, luego de varias semanas de planificación. Suárez presentó sus planes para ingresar al ámbito de la representación de jugadores, una actividad que busca desarrollar con el apoyo de empresas vinculadas al grupo Casal. En la instancia participaron además otros directivos de Tenfield, quienes analizaron las propuestas del visitante y la posibilidad de generar futuros vínculos.

Antes de este encuentro, Suárez ya había mantenido reuniones informales con otros representantes deportivos, acompañado de su socio Rodrigo Lescano, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años. En sus redes sociales, el “Betito” ha compartido imágenes y publicaciones relacionadas con el ambiente futbolístico, lo que refuerza su interés por ingresar en ese entorno.

Cabe recordar que Suárez posee 11 antecedentes penales y fue baleado en febrero de este año mientras se encontraba en un comercio perteneciente a su pareja. Luego de recuperarse, comenzó a mostrarse públicamente en eventos deportivos y actividades vinculadas al fútbol.

En su momento, la Policía lo señaló como líder de la banda de Los Suárez, grupo delictivo que habría mantenido conflictos territoriales con la banda de Los Colorados en Cerro Norte.

Sin embargo, el propio Suárez negó esa versión en una entrevista televisiva, donde aseguró que fue víctima de un ataque al azar mientras comía un asado.

El camino que intenta trazar ahora parece apuntar a un cambio de rumbo. Suárez busca transformar su imagen y abrirse paso en un terreno muy distinto al que lo hizo conocido: el mundo del fútbol.