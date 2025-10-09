La Exposición de Ganado Lechero ofrecerá concursos, espectáculos y actividades para todos del jueves al domingo.

A partir de este jueves 9 y hasta el domingo 12 de octubre, se llevará a cabo la 81° Exposición de Ganado Lechero en el predio de la Asociación Rural de San José (ARSJ). Este año, la muestra tiene un carácter especial, ya que coincide con el 125° aniversario de la institución.

La inauguración incluirá la entrada de animales, concurso de conejos, apertura de la muestra fotográfica “Profundidad de campo”, así como exhibiciones de maquinaria agrícola antigua y vehículos 4×4. La primera jornada cerrará con un remate por pantalla a cargo del Escritorio Camy.

El viernes 10, se realizarán visitas guiadas para escolares, junto con el Encuentro de Escuelas Agrarias y la Expo Artesanas. Además, se llevarán a cabo demostraciones de “Arte en motosierra”, actividades para niños y espectáculos en vivo, con presentaciones de FX Fitness, Legüeros, Jueveros, Gimena Díaz, Los de Acá y Mauricio Malo, en la carpa principal “La Peña de la Expo”.

El sábado 11 destacará por los concursos de ovinos y bovinos, con participación de jurados de Argentina, Colombia, Uruguay y Canadá. También se desarrollarán el Concurso Nacional de Terneras, el Campeonato Regional de Asadores y diversas actividades ecuestres. Durante la tarde, habrá una feria de quesos artesanales, concurso de presentadores juveniles y venta de reproductores, mientras que en el escenario actuarán la Banda Departamental de Colonia, La Nueva Escuela, Catherine Vergnes y DJ Sanata.

El cierre del evento será el domingo 12, con la definición de los grandes campeones, exhibiciones de la Guardia Republicana, muestra equina, continuidad del concurso de presentadores juveniles y el tradicional Almuerzo del Tambero. La clausura oficial está prevista para las 17:00 horas, seguida del desfile de campeones y la salida de reproductores por la noche.

Entradas: