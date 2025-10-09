Ozempic llega a farmacias en Uruguay tras completar trámites de habilitación

El famoso medicamento desarrollado originalmente para el combate de la diabetes tipo 2 y popularizado por sus efectos en la supresión del apetito empezará a comercializarse en Uruguay a partir de la próxima semana.

Según informaron desde el laboratorio Megalabs a Café y Negocios el precio de Ozempic al público será de $14.600 en su versión dual dose y $16.700 su presentación fixdose. Se venderá bajo prescripción médica, con receta blanca.

En la mayoría de los tratamientos la dosis de Ozempic suele administrarse semanalmente y cada una de las cajas contiene cuatro aplicaciones en la versión fixdose(1mg) y seis en la presentación dual dose (0.25 y 0.50 mg), por lo que la compra de cada caja por lo general es mensual.

Desde la compañía confirmaron que la venta comenzará entre lunes y martes de la semana próxima a nivel nacional y que están preparados para garantizar el stock a las farmacias.

Megalabs obtuvo la autorización del MSP para poder ofrecer el producto en agosto del 2024, pero su efectiva llegada a farmacias se demoró a causa de retrasos en la importación y asegurar la infraestructura necesaria para garantizar la cadena de frío necesaria para la conservación de este inyectable.

Tras la validación del Ministerio de Salud Pública el año pasado los uruguayos se las ingeniaron para acceder a Ozempic en Chuy o Buenos Aires. Sin embargo, estos traslados podían alterar la cadena de frío que requiere el medicamento que tiene a la semaglutida como principio activo.

El efecto Ozempic

Este medicamento retrasa el vaciamiento gástrico, lo que ayuda a reducir el apetito y favorece la pérdida de peso, con una disminución de entre el 5% y el 10% del peso corporal. Aunque fue diseñado para tratar la diabetes tipo 2, su efectividad para adelgazar despertó un gran interés en el mercado, especialmente entre personas que buscan perder peso de manera rápida y efectiva.

La venta de Ozempic se realizará bajo estrictas condiciones de almacenamiento, ya que el producto debe mantenerse en cadena de frío para garantizar su efectividad.