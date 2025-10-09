En las últimas horas la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció los árbitros para la fecha 11.

En las últimas horas, Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue consultado sobre el árbitro maragato Esteban Ostojich, luego de que el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, pidiera públicamente que “no nos arbitre más este año”. Al respecto, De León aclaró: “No hay árbitros vetados. Entendemos los momentos para las designaciones, pero en los cierres de los campeonatos van a ir los mejores. No hay que dar por hecho que tal árbitro no va a trabajar, porque eso no se expresó ni se pidió en la reunión”.

Liga AUF Uruguaya

Torneo Clausura / Fecha 11

Viernes 10

Plaza Colonia – Progreso (Parque Prandi, 19hs).

Árbitro: Leandro Lasso. VAR: Andrés Cunha.

Sábado 11 de octubre

Liverpool – Racing (Estadio Belvedere, 12:30hs).

Árbitro: Esteban Ostojich. VAR: Christian Ferreyra.

Cerro Largo Boston River (Estadio Ubilla, 15hs).

Árbitro: Felipe Vikonis. VAR: Diego Dunajec.

Miramar Misiones – Peñarol (Estadio Silvestre Landoni, 18hs).

Árbitro: Hernán Heras. VAR: Antonio García.

Cerro – Defensor Sporting (Estadio Luis Tróccoli, 20:30hs).

Árbitro: Andrés Matonte. VAR: Yimmy Álvarez.

Domingo 12 de octubre

Montevideo City Torque – Wanderers (Parque Federico Saroldi, 10:30hs).

Árbitro: Javier Burgos. VAR: Daniel Fedorczuk.

Juventud de Las Piedras – River Plate (Parque Artigas,13hs).

Árbitro: Javier Feres. VAR: Daniel Rodríguez.

Danubio – Nacional (Jardines del Hipódromo, 16hs).

Árbitro: Leodan González. VAR: Jonhatan Fuentes.