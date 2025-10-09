A lo largo del territorio nacional, también se realizaron este tipo de intervenciones

En la tarde de este jueves, en la Peatonal Asamblea de San José de Mayo, se realizó una concentración por Palestina, en la cual se proyectarían en una pantalla gigante, diferentes imágenes de lo que acontece en dicho territorio.

En diálogo con la prensa, Martha Porley, integrante del Plenario Departamental del PIT-CNT, dijo que en lo previo a la actividad, «sentían que faltaba visibilizar o concientizar un poco más lo que estaba sucediendo«, resaltando que la manera que mejor entendieron de hacerlo, era a través de las imágenes: «Necesitábamos mostrar el conflicto, necesitábamos que la sociedad Josefina se hiciera eco de lo que está sucediendo«.

Si bien las noticias que se han conocido en las últimas horas, indicarían el inicio de un alto al fuego en Gaza, que fue informado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Porley repasó que «estas situaciones, tienen mucha política de por medio, pero después concretar y bajar a tierra, es todo un tema, entonces, no íbamos a dejar de realizar la actividad«.

Por último, Marcelo Lema, secretario de finanzas del Plenario Departamental, dijo que es importante que el Gobierno Nacional «no sea indiferente a este tipo de problemas, que se manifieste en contra de la violencia, de la guerra, o lo que distorsione la paz en la sociedad«.