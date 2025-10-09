La actividad, declarada de Interés Departamental, unirá Montevideo con San José de Mayo.

La actividad por el Día del Motociclista Uruguayo fue declarada de Interés Departamental, categoría “C”, y se celebrará el próximo domingo 26 de octubre.

La propuesta consiste en una rodada desde Montevideo hacia San José de Mayo, con salida a las 08:30 horas desde las canteras del Parque Rodó de la capital. El recorrido incluirá una parada en Libertad y culminará en el monumento al motociclista, ubicado en la intersección de las rutas 11 y 3, en San José de Mayo.

El evento, de carácter deportivo y social, es organizado por distintos grupos de motociclistas y talleristas, quienes buscan reunir a la comunidad en torno a esta fecha especial.

El Día del Motociclista Uruguayo se conmemora cada 27 de octubre, en homenaje al nacimiento del maragato Roberto Cerdeña, reconocido como referente del motociclismo en el país.