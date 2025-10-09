El acto incluirá el descubrimiento de una placa conmemorativa y la presentación de una publicación alusiva.



La Intendencia de San José anunció la realización de un acto especial por el centenario del Estadio Casto Martínez Laguarda, un escenario emblemático del deporte y la cultura local.

La actividad se llevará a cabo el sábado 11 de octubre de 2025, a la hora 11:00, en el propio estadio, donde se procederá al descubrimiento de una placa conmemorativa en homenaje a los 100 años de historia del lugar.

En la oportunidad, también se presentará una publicación alusiva que busca poner en valor el rol que ha tenido el Martínez Laguarda en la vida deportiva y social de San José de Mayo.

El evento será abierto al público y se espera la participación de autoridades departamentales, representantes de instituciones deportivas y vecinos de la comunidad.