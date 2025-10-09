Se realizará desde la hora 18 en la Peatonal Asamblea de la capital maragata

El pasado sábado 4, en la peatonal Asamblea de la capital departamental, integrantes de la Intersocial de San José de Mayo, realizaron una intervención visual y también una volanteada, para informar y concientizar acerca de lo que sucede en Palestina.

Santiago Ponce, secretario del PIT-CNT San José, y Agustina Perdomo, integrante de la Intersocial San José, dialogaron con San José Ahora, acerca de la intervención, y convocaron a la sociedad, para este jueves 9 de octubre a las 18H, donde en la peatonal misma, habrá una pantalla gigante, que buscará “transmitir la indignación que sentimos, y que la gente que no conoce sobre este genocidio, sepa porque estamos tan indignados”, sostuvo Perdomo.