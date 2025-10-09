El mismo se ubicaría en Ruta 1, kilómetro 39.500

El diputado colorado (s) Fernando Pérez Braggio elevó una exposición escrita ante la Cámara de Representantes, solicitando al Ministerio del Interior y a la Jefatura de Policía de San José la reinstalación de un destacamento policial permanente en la Ruta 1, kilómetro 39.500, frente a la entrada de Colonia Wilson.

En el documento, Pérez Braggio fundamentó su pedido en el «aumento de la actividad delictiva» en diversas zonas del país y particularmente en el entorno de esa localidad maragata. Recordó además que en el punto señalado existió anteriormente una garita policial, la cual fue retirada.

Según argumentó el legislador, reinstalar un destacamento en ese lugar estratégico “aportaría significativamente a la seguridad de toda la zona, ya que se trata de un punto neurálgico de tránsito donde no existen caminos alternativos para eventuales escapes”. En ese sentido, subrayó que la Ruta 1 es una de las principales arterias nacionales, por lo que su vigilancia resulta clave.

Pérez Braggio sostuvo que la presencia policial en la zona no solo beneficiaría al entorno inmediato, sino que también fortalecería la labor de las Seccionales 7ª de Libertad y 10ª de Ciudad del Plata, funcionando además como un retén de seguridad que contribuiría al control y prevención del delito.

“La ubicación estratégica de este destacamento lo convertiría en un punto clave para brindar una respuesta más eficaz y oportuna en materia de seguridad pública sobre una de las rutas más transitadas del país”, expresó el representante nacional en la exposición.