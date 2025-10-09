El edil frenteamplista Germán González se refirió a la situación de la empresa Efice, radicada en San José, que busca continuar produciendo con mercurio por un tiempo más.

González reaccionó a la noticia de que la administración de Orsi debe resolver si solicita una prórroga de un año para cumplir con el Convenio de Minamata, un tratado internacional que protege la salud humana y el ambiente de los efectos del mercurio. La medida se evalúa luego de que Efice —principal productora de cloro del país— comunicara recientemente que no logrará completar su reconversión antes del plazo previsto.

Al respecto González publicó en sus redes sociales: “Desde la policlínica de ASSE de Penino se está pidiendo voluntarios para hacer análisis de mercurio a los ciudadanos. Yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver con que quieren no respetar el Convenio de Minamata firmado por Uruguay? Ojo, no nos dejemos embaucar. No vaya a ser que se utilice este estudio para después decir que los ciudadanos “están bien” y así justificar pedir más plazo para seguir contaminando.

Miren, si el gobierno está pensando en pedir más tiempo para que EFICE siga usando mercurio, está cometiendo un error muy grande. No se puede poner en riesgo la salud de toda una ciudad solo por cuidar 130 puestos de trabajo.

El mercurio es veneno, así de simple. Contamina el aire, el agua y los suelos, y queda ahí por años. El que respira o toma eso termina enfermo, afecta el cerebro, los riñones y los pulmones. Y no solo a los trabajadores, también a sus familias y a toda la gente de Ciudad del Plata.

EFICE sigue usando una tecnología vieja, que en otros países ya fue eliminada justamente por usar mercurio. Mientras tanto, acá se sigue pidiendo tiempo y poniendo en riesgo la salud de miles de uruguayos.

Y quiero decirlo bien claro, los trabajadores no tienen por qué ser usados de excusa. Si la planta tiene que parar mientras se reconvierte, el Estado debe pagarles el sueldo como si estuvieran trabajando. Porque si en este país se gastan millones en la caja militar y en la caja profesional, bien se puede gastar en cuidar la salud del pueblo.

Eso también es defender el trabajo. Porque el trabajo tiene que ser digno y sin veneno. Cumplir el Convenio de Minamata no es un capricho, es una obligación moral. Es cuidar la vida.

No se trata de elegir entre los trabajadores o la salud. Se trata de hacer las cosas bien, proteger el empleo, pero también proteger la vida y el ambiente.

Mientras algunos se preocupan por si uno se pelea con otro, el Estado nos muestra una carta con la mano izquierda y nos pega una cachetada con la mano derecha.

Nos quieren distraer con discusiones políticas mientras en silencio se negocia seguir contaminando.

Los vecinos de Ciudad del Plata merecen respeto, información y garantías. No queremos discursos, queremos acciones concretas, una reconversión inmediata, sin mercurio, con los trabajadores adentro y con la salud del pueblo primero”.