Destaca que las mismas en la actualidad «generan confusión» a usuarios

Según informó a San José Ahora el edil Emiliano Mesa por el Frente Amplio, en las últimas horas, le planteó a la directora de Tránsito de la Intendencia de San José, Mónica Castro, «la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva» para las paradas de ómnibus en la localidad de Puntas de Valdez, las cuales cataloga como una «problemática que desde hace años afecta a los vecinos que utilizan el transporte público«.

Apunta que el planteo se realizó durante una reunión de la Comisión de Seguridad Vial, Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana de la Junta Departamental, en la que participaron diferentes ediles y autoridades de la dirección de Tránsito.

Mesa recordó que en 2021 el tema ya había sido planteado en el ámbito legislativo, lo que en ese entonces, «permitió un avance parcial con la instalación de una parada común frente a la escuela local«.

El edil resalta, que de esta problemática, los principales afectados, son los pasajeros que viajan hacia Montevideo, debido a que «cada empresa de transporte mantiene su propia parada, separadas entre sí por más de cien metros, lo que genera confusión y dificultades para los usuarios«.

“El objetivo es unificar las paradas en un solo punto, de modo que todas las empresas paren allí, como ocurre en cualquier otra localidad del departamento. Esto brindaría mayor comodidad y claridad para los vecinos que usan el transporte público todos los días”, afirmó Mesa.

Concluyó que Castro recibió con «buena disposición» los planteos, a efectos de considerarlos para llegar a una solución definitiva del tema.