Sebastián Abellan Rosa, de 42 años y con antecedentes, recibió pena de cumplimiento efectivo.

La Jefatura de Policía de San José informó mediante el Comunicado de Prensa N.º 231/2025 que, tras la detención de un hombre por intentar sustraer cables del alumbrado público en Ruta 1 Vieja, km 24, se resolvió su condena en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 1º Turno.

El detenido, Sebastián Mauricio Abellan Rosa, de 42 años, poseedor de antecedentes penales, fue declarado autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Como resultado, se le impuso una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El procedimiento judicial y la condena reflejan la actuación de las autoridades para garantizar la seguridad y protección de los bienes públicos en el departamento de San José.