La falta del parte policial se da en medio de un contexto de creciente inseguridad.

La habitual comunicación de la Jefatura de Policía de San José, que cada jornada informa sobre los hechos delictivos ocurridos en el departamento, no fue difundida este jueves 9 de octubre, un hecho que llamó la atención tanto entre los medios como entre los vecinos.

La ausencia del parte genera interrogantes: ¿no se registraron delitos en las últimas horas o hubo otro motivo para no emitir el informe?

El hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la inseguridad, luego de varios episodios recientes que incluyeron robos, incendios intencionales de vehículos en pleno centro y enfrentamientos con la Policía durante operativos en distintos barrios.

La situación también se da a pocos días de que la Junta Departamental aprobara una moción para solicitar medidas urgentes de seguridad, entre ellas el pedido de mayor presencia de la Guardia Republicana en San José de Mayo.

Hasta las 22 horas de este jueves, no se había informado oficialmente si la falta de parte obedecía a razones técnicas, administrativas o a la ausencia de hechos relevantes.