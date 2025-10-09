El comunicador interrumpió una clase en la Facultad de Humanidades y su intervención quedó filmada.

El comunicador Esteban Queimada, quien se encuentra imputado por difamación tras expresiones contra Yessy López, protagonizó este martes un nuevo episodio polémico en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (Udelar).

Según los videos que circularon en redes sociales, incluso compartidos por el propio Queimada, el comunicador interrumpió la ponencia de un profesor que abordaba el racismo. Durante la exposición, el docente hizo referencia al caso judicial que lo involucra, lo que generó la intervención inmediata de Queimada.

“Yo quiero que quede claro acá: todos los amigos y familiares negros que tengo saben que no soy racista”, afirmó en el salón, negando los señalamientos en su contra.

El comunicador sostuvo que el profesor lo presentó como un ejemplo de “racismo de la nueva derecha”. Frente a ello, respondió: “Yo no soy de la nueva derecha, yo soy un hombre libre, no tengo afiliación a ningún partido”.

Queimada también pidió que no se utilice la educación pública para catalogar a las personas como racistas o misóginas, a lo que calificó como “nefasto”.

Antes de retirarse, señaló: “Soy un defensor de la educación pública”, lo que provocó aplausos de algunos estudiantes presentes.

El episodio generó repercusión inmediata en redes sociales, donde usuarios compartieron opiniones divididas sobre su accionar.