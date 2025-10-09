El FIDAE 2025 inicia en el ECIE con Ceremonia para una vergüenza fugaz, con entrada gratuita.



El Festival Internacional de Artes Escénicas del Uruguay (FIDAE), organizado por el Ministerio de Educación y Cultura con el apoyo de la Intendencia de San José y la producción local de Intermedios Producciones, tendrá a San José como uno de sus principales escenarios.

La apertura será este domingo 12 de octubre a las 15:00 horas en el Espacio Cultural Ignacio Espino (ECIE) con la obra uruguaya Ceremonia para una vergüenza fugaz. Luego, en la Carpa FIDAE (ex estación de AFE), se presentarán espectáculos de Brasil, España, Uruguay y Argentina, entre ellos No Pocket, Mute, Bagunça y Romeo y Julieta de bolsillo.

En paralelo, el Teatro Macció recibirá obras internacionales como Ana por Ana (España), Camargo (Colombia), Yerma (España) y Sueño (Argentina).

Todas las funciones son con entrada gratuita, pero requieren reserva previa. Los interesados pueden solicitarla vía WhatsApp al 098 620 420, por correo electrónico a [email protected], en la administración del ECIE en sus horarios habituales, o completando el formulario online en este enlace de reservas.

El FIDAE ofrecerá así a la comunidad josefina y visitantes una programación diversa que reafirma el valor del departamento como punto de encuentro cultural.