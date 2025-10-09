Dijo que «prácticamente» desbarataron a la «asociación de personas» que protagonizaron el atentado

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y destacó el trabajo de la Policía en la investigación del caso, asegurando que “el que las hace, las paga”.

En rueda de prensa, Negro señaló que “desde hace 10 días a esta parte, con gran celeridad nos pusimos al frente de la investigación para capturar a las personas que protagonizaron estos hechos y, a partir de que pasó hora por hora, día por día, se fueron generando novedades”. Según afirmó, el trabajo permitió “prácticamente desbaratar a esta asociación de personas que protagonizaron el atentado contra la fiscal de Corte”.

El jerarca manifestó su “gran satisfacción” por los resultados alcanzados y subrayó que no solo se logró detener a los autores materiales del hecho, sino también a los intelectuales, lo que consideró una señal de que la investigación “elevó la mira” y no se quedó únicamente con los “eslabones más vulnerables” de la cadena delictiva.

Consultado sobre una posible vinculación de Sebastián Marset con el caso, Negro indicó que se trata de “un dato de la investigación que no pueden revelar”.

El ministro también fue interrogado sobre si las últimas actuaciones pueden interpretarse como un mensaje para el narcotráfico. “Los mensajes los dan los hechos”, respondió. “Ocurrieron hechos que nunca debieron haber ocurrido, y la Policía, una vez que ocurren, en su faceta represiva, actuó con la premura de responsabilidad y profesionalismo que tenía que actuar. En este país, el que las hace las va a pagar”, sostuvo.

Pese a la imputación de cinco personas por el caso, Negro insistió en que la “investigación está viva”, consignó «El Observador» este jueves.