En América Latina, el bazar y juguetería más grande de San José, el bienestar y desarrollo del equipo generan experiencias que fortalecen su crecimiento personal y profesional junto a la empresa.

América Latina, el bazar y juguetería más grande de San José, reafirma que cuidar a su equipo es esencial para garantizar un servicio de calidad. La empresa entiende que el bienestar de sus colaboradores trasciende lo laboral y que acompañar su desarrollo personal y profesional impacta directamente en la experiencia de quienes eligen la marca.

El pasado 4 de octubre, integrantes de distintas áreas participaron de una jornada interna enfocada en la atención al cliente, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la confianza. El encuentro permitió intercambiar ideas, afianzar valores y reforzar la cultura de colaboración que caracteriza a la compañía.

“Cuidar a quienes forman parte de nuestro equipo es cuidar a quienes confían en nosotros”, señalaron desde América Latina, destacando la importancia de combinar tradición e innovación para mantener un servicio de excelencia y un ambiente laboral motivador.

📍 Ubicación: Artigas 575, frente a Plaza de los Treinta y Tres, San José de Mayo

🛒 Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 19:00 | Sábados de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00