Fernando López afirma haber comprado los derechos sucesorios de la casa donde vive con su familia en Camino de la Costa, pero la Justicia habría ordenado su desalojo. Gracias a una prórroga, podrá permanecer hasta el 20 de octubre mientras exige respuestas a las autoridades.

Fernando López, vecino de Camino de la Costa, afirma que vive en la vivienda con su familia desde hace tres años. Según su versión, este lunes fue notificado de la decisión final del Juzgado de Paz, que lo obligaría a abandonar la propiedad. Sin embargo, López asegura que la Oficina Administrativa de Servicios Judiciales le otorgó una prórroga hasta el 20 de octubre, permitiéndole permanecer algunos días más en el lugar.

El hombre sostiene que solicitó un amparo por sus hijos menores y más tiempo para completar los trámites de compra, pero que su pedido habría sido rechazado. López afirma que la jueza le explicó que el juicio ya estaba cerrado y no se podía modificar.

Según López, él compró de buena fe los derechos sucesorios de la vivienda, aunque asegura que su primer abogado no presentó correctamente la documentación. El vecino agregó que la jueza no podía intervenir en el tema sucesorio, ya que, según su versión, corresponde a la vía penal y no a la civil.

Con el respaldo de nuevos abogados, López indica que iniciará una denuncia por presunta estafa contra la persona que le alquiló la vivienda, y que también planea incluir a la inmobiliaria y a la escribana que participaron en la operación. Según López, “nos alquilaron una casa sin comprobar que el arrendador fuera realmente el dueño”.

Mientras tanto, López afirma que su familia seguirá viviendo en la vivienda hasta el 20 de octubre, y que el INAU fue notificado debido a la presencia de menores en el hogar. Según su relato, la escuela y el liceo se comunicaron con ellos, lo que les habría dado cierto alivio.

López describe que están muy afectados emocionalmente y señaló que otras familias le habrían contado haber pasado por situaciones similares en el departamento. Según el vecino, “se están repitiendo casos así en San José, y es importante que la gente los denuncie”.

El hombre asegura que su familia está siendo acompañada por profesionales de la salud y concluye que “no se puede entender lo que nos pasa. Solo queremos que se haga justicia”.