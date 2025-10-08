El fideicomiso es de 40 millones dólares.

El Frente Amplio (FA) de Rocha atraviesa un fuerte malestar tras la aprobación del fideicomiso por 40 millones de dólares impulsado por el intendente nacionalista Alejo Umpiérrez, publicó Caras y Caretas.

La iniciativa, que compromete al departamento a un pago a 15 años, fue votada en la Junta Departamental con el apoyo decisivo de dos edilas frenteamplistas que se desmarcaron de la postura de su bancada.

Según informó el FA en un comunicado difundido este martes, la fuerza política había mantenido diversas instancias de diálogo con el intendente y su equipo, presentando una contrapropuesta que contemplaba la herramienta del fideicomiso, pero bajo condiciones más estrictas de transparencia, control en la ejecución de las obras e incorporación de maquinaria para los municipios.

La posición del FA, según señalaron, «se sustentó en la necesidad de un uso responsable de los recursos públicos, considerando la delicada situación económica de la Intendencia”. Sin embargo, destacaron, «el Ejecutivo decidió enviar su proyecto original al plenario “sin previo aviso, desconociendo los espacios de diálogo generados”.

Durante la sesión, la edil Susana Núñez (de Asamblea Uruguay) —según confirmó la propia fuerza política— votó favorablemente el fideicomiso del Ejecutivo, lo que permitió su aprobación. El comunicado expresa que la legisladora actuó “a espaldas del Frente Amplio y de su sector”, y lamenta que “intereses ajenos al compromiso colectivo y al bienestar del pueblo rochense hayan derivado en una conducta política que rompe la confianza y compromete el futuro financiero del departamento”.

Según pudo saber el medio, la otra edila que votó a favor del proyecto oficial fue Graciela Fonseca, quien pertenece a un sector independiente dentro del FA.

En diálogo con Caras y Caretas, el edil frenteamplista Felipe González, abogado y autor del proyecto alternativo elaborado por la bancada del FA, explicó en detalle cómo se gestó el proceso y por qué el episodio desató «sorpresa» dentro de la fuerza política.

“El intendente Umpierrez presentó un proyecto de fideicomiso el 11 de septiembre a una delegación del Frente Amplio”, recordó González. Según relató, el planteo original preveía un fideicomiso de USD 40 millones a 15 años, bajo un marco jurídico “muy abierto y amplio” que otorgaba al intendente “mucha libertad de acción”.

“El intendente podía hacer obras sin pasar por la Junta Departamental, podía ser un 100% más de lo planificado y eso nos parecía que se debía topear”, precisó.