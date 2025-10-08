La edila por el Frente Amplio Yermén Peraza, expuso el tema en la Junta Departamental

En la última sesión de la Junta Departamental de San José, en la media hora previa, la edila por el Frente Amplio, Yermén Peraza, manifestó la inquietud de que el departamento cuente con más baños públicos, con horarios «acorde a la vida de San José». Esto en referencia a que los actuales baños, como por ejemplo el ubicado en la Plaza 4 de Octubre, está abierto de 10 a 18 horas.

En diálogo con la prensa, manifestó que «si vas antes o después de ese horario, no hay nada«, remarcando la cantidad de jóvenes que «se juntan fuera de esos horarios» en estos espacios públicos.

Recuerda que «quien tuvo algún apuro, sabe lo que es no tener un baño, y es lógico que los bares o el Club San José, no deje entrar a todo el mundo«. Entiende que este es un tema que acontece en todo el departamento, y en especial en aquellos puntos donde hay gran tránsito de gente.

Manifestó su oposición a la implementación de baños químicos, debido a que los entiende «incómodos y antihigiénicos«, sí comprende su utilización en festivales, o eventos a los que concurren decenas de personas, debido a que «es lógica» su implementación, en esos casos.

Peraza espera que esta propuesta sea considerada de cara a la realización del presupuesto quinquenal de la Intendencia, en el comprendido de que «no es nada descabellado, es algo natural de la vida y habría que hacerlo«, teniendo en cuenta que sean inclusivos: «No solo para personas en sillas de ruedas, sino también para invidentes, también pensando en los ostomizados«.