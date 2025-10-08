La Plaza Integración será escenario del homenaje al 12 de octubre

La Intendencia de San José, la Comisión Patriótica y el municipio de Ciudad del Plata invitan a participar del acto recordatorio de la Batalla de Sarandí y del Encuentro de Dos Mundos, que se realizará este domingo 12 de octubre a las 10:30 horas en la Plaza Integración, ubicada en calle Montevideo esquina Salto.

Durante la ceremonia se entonarán estrofas del Himno Nacional y la oratoria principal estará a cargo del docente Daniel Barceló. Además, se colocará una ofrenda floral en homenaje a las fechas conmemoradas.

El acto cultural contará con la participación de estudiantes de sexto año del Colegio del Plata y de la Escuela Nº 117, quienes presentarán distintas propuestas alusivas.

En caso de lluvia, la actividad se trasladará a la Comisión Vecinal de Playa Pascual, ubicada en Avenida Río de la Plata, parada 3.