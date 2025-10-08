El Instituto Departamental de Estadísticas de San José presentó el informe sociodemográfico del municipio de Rodríguez, elaborado a partir de los microdatos del Censo Nacional 2023.

El municipio de Rodríguez muestra signos de transformación sociodemográfica: menos jóvenes, más adultos mayores y una leve disminución poblacional. El informe del Censo 2023 revela tendencias que podrían impactar en políticas públicas y planificación territorial.

El Instituto Departamental de Estadísticas de San José presentó el informe sociodemográfico del municipio de Rodríguez, elaborado a partir de los microdatos del Censo Nacional 2023, con el objetivo de ofrecer una radiografía precisa de su realidad social y demográfica.

Según el relevamiento, Rodríguez cuenta con 4.809 habitantes, distribuidos en 2.614 viviendas particulares y 1.804 hogares. Sin embargo, la población total del municipio se redujo un 0,8% respecto al Censo 2011, lo que contrasta con el crecimiento sostenido del departamento de San José, que aumentó un 8,5% en el mismo período.

Uno de los hallazgos más relevantes es el envejecimiento de la población. La proporción de personas de 65 años o más aumentó de 16,7% a 19,1%, mientras que el grupo de 0 a 14 años disminuyó de 20,4% a 17,1%. Esta tendencia se refleja en la pirámide poblacional, que muestra una menor participación de jóvenes y un incremento de adultos mayores, especialmente mujeres de 80 años o más.

En cuanto a la distribución territorial, la urbanización del municipio se intensificó, pasando de 56,8% de población urbana en 2011 a 68,8% en 2023. La población rural, en cambio, se redujo significativamente.

Respecto a la migración, el informe indica que solo 3,5% de los habitantes llegaron al municipio entre 2019 y 2023, siendo Florida y Canelones los principales departamentos de origen. La inmigración internacional fue marginal, con apenas una decena de personas, principalmente provenientes de Venezuela y España.

En el plano habitacional, el porcentaje de viviendas vacantes aumentó de 4,4% a 6,4%, y el 5,3% de las viviendas presentan materialidad no decorosa, por encima del promedio departamental. No obstante, el acceso a servicios básicos como energía eléctrica alcanza el 99,3% de los hogares, y el acceso a agua potable mediante red de OSE llega al 68,2%, condicionado por la alta proporción de hogares rurales.

El informe también destaca un crecimiento de hogares unipersonales, que pasaron de 23,1% a 26,9%, y un aumento de hogares monoparentales femeninos, que alcanzan el 10,2%. Además, el acceso a internet se triplicó, pasando de 29,3% en 2011 a 71,1% en 2023.

Finalmente, el parque automotor de la ciudad de Rodríguez creció de 429 a 747 vehículos, mientras que el uso de motocicletas disminuyó levemente.

Este perfil actualizado del municipio de Rodríguez ofrece insumos clave para el diseño de políticas públicas, especialmente en áreas como salud, infraestructura, educación y servicios sociales, en un contexto de cambio demográfico y urbanización creciente.

Informe completo del IDE aquí: https://drive.google.com/file/d/1kzCxgOg6E_bXw2kpcRcTWL3uA33OKx1-/view