La venta de vehículos nuevos alcanzó las 7.005 unidades en setiembre, la cifra más alta desde 2016, impulsada principalmente por la demanda de autos eléctricos.



El mercado automotor uruguayo registró un desempeño histórico en setiembre de 2025. Con 7.005 automóviles 0 km vendidos, se convirtió en el mes de mayor comercialización del año y uno de los más altos de la última década. El incremento representa casi un 20% más respecto a agosto y un 29% superior en comparación con setiembre de 2024.

La última vez que se había superado la barrera de los 7.000 vehículos fue en diciembre de 2016, cuando se vendieron 7.245 unidades. En aquel entonces, el repunte estuvo directamente vinculado a cambios tributarios que entraron en vigencia al año siguiente. “En ese momento la gente adelantó la compra producto del cambio tributario”, recordó Ignacio Paz, gerente de la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay.

En esta ocasión, no hubo modificaciones fiscales ni normativas que expliquen el fenómeno, lo que resalta aún más la magnitud del récord. De acuerdo con operadores del sector, la creciente incorporación de vehículos eléctricos fue uno de los factores determinantes en el impulso de las ventas.