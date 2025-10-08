El Acuerdo para el Desarrollo de la Quesería Artesanal que integra la Intendencia de San José, podría culminar

En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José del pasado lunes 6, el edil por el Frente Amplio, Roberto Placeres, manifestó en la media hora previa, su preocupación por el posible apartamiento de la Intendencia de San José, respecto del Acuerdo para el Desarrollo de la Quesería Artesanal.

En ese sentido, manifestó que la inquietud pasa por el hecho de que según considera Placeres, esta actitud es «darle la espalda a los productores rurales, cuando siempre se trata de respaldar al productor«, en ese sentido, repasó el objetivo del acuerdo, en el cual destacó que formó parte de una capacitación al productor, «donde se le daba una serie de particularidades que hacía que el queso artesanal sea un medio productivo para el departamento y para la familia, fomentando el arraigo rural«.

Entiende que este «es un tema que exige una política pública, esto no es una actitud de benevolencia, es una política pública que nosotros apostamos para el departamento«. Resaltó la importancia de preservar el acuerdo, en el entendido de que San José forma parte de la cuenca lechera, y lo que «significa ese arraigo de la producción rural en este medio«.

Reflexionó que el fundamento por el que parece que la comuna se retiraría del acuerdo, «es el resultado«, y el edil «no entiende bien» cuál es al que aspiraban desde el Ejecutivo Departamental. Sobre esto, Placeres dijo que apunta a «renegociar y sentarnos a ver cuál es el resultado que quiere la Intendencia, pero no salir nunca del acuerdo«.

Por último, resaltó no haber dialogado con la directora de Desarrollo, Mercedes Antía, para abordar el tema, pero señaló que «le gustaría» tener una conversación con ella, a efectos de «reformular en el caso de que no sean los resultados que se prevén«.