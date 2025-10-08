El hombre de 45 años reside en la ciudad de Libertad y permanecerá con arresto domiciliario por 180 días.

La Jefatura de Policía de San José, mediante el Comunicado de Prensa N.º 231/2025, informó que un hombre de 45 años fue detenido en la ciudad de Libertad por incumplir medidas de restricción de acercamiento hacia sus hijas menores, en el marco de un caso de violencia doméstica.

El procedimiento fue realizado por el Área de Investigaciones de Zona II, y permitió que el detenido fuera puesto a disposición de la Fiscalía Letrada de Libertad y el Juzgado Letrado de 1° Turno de Libertad. Tras las instancias judiciales, se dispuso que el hombre cumpla arresto domiciliario total en su vivienda, con dispositivo electrónico (tobillera), por un plazo de 180 días.

La Policía destacó que la medida busca proteger a las menores y asegurar el cumplimiento de las disposiciones judiciales en casos de violencia doméstica.