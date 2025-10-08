Un hombre de San José con antecedentes penales fue sentenciado a prisión tras incumplir medidas cautelares.

La Jefatura de Policía de San José informó que, tras la detención de un hombre que incumplió medidas cautelares impuestas sobre su padre, el Juzgado Letrado de Libertad de 1° Turno resolvió su situación judicial.

El magistrado condenó a A.N.M.D., de 29 años, como autor penalmente responsable de dos delitos de desacato, imponiéndole seis meses de prisión.

El hecho se originó cuando, según el comunicado del 7 de octubre, una mujer alertó al Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) sobre la presencia de su hermano en la finca de su padre, en Ciudad del Plata, violando las medidas cautelares vigentes.

Personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) de Ciudad del Plata se trasladó al lugar y detuvo al hombre en el fondo del domicilio, trasladándolo a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Zona II. El Juzgado dispuso su detención y posterior conducción a Fiscalía hasta la celebración de la audiencia que culminó con la condena.