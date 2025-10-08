Las temperaturas ascenderán en las próximas horas, como antesala al arribo del fenómeno que traerá lluvia, granizo y viento.

El meteorólogo José Serra explicó que Uruguay está ante un sistema de anticiclón, que está asociado a buen tiempo con temperaturas que hasta el sábado serán de entre 25 °C y 28 °C.

Serra indicó que habrá estabilidad atmosférica hasta el sábado, con cielos claros y temperaturas que no estarán por debajo de los 11 °C.

Sin embargo, a partir del sábado en la noche, “la situación se complicará”, dijo Serra, y anunció que llegará un ciclón extratropical. “Es normal en este período estacional. Implica que aumente la nubosidad, que se presenten algunas precipitaciones por el suroeste del país y en la madrugada del domingo haya tormentas de variada intensidad”, añadió.

El experto indicó que se esperan granizo, vientos fuertes y precipitaciones abundantes en cortos períodos. “Un domingo inestable”, sostuvo, y acotó que las temperaturas descenderán entre 5 °C y 7 °C.

A partir del lunes, vuelve el tiempo estable, con temperaturas que ascenderán con el correr de los días.







