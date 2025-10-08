El director de la dirección departamental de Salud, confirmó que el llamado finalizó hace escasos días

El director departamental de Salud, Javier Bentancor, informó este miércoles que desde el ministerio de Salud Pública, se viene avanzando en la búsqueda de un coordinador de salud mental para San José.

La misma se realizó a través de un llamado, que hace pocos días culminó. Al inicio de la gestión de Bentancor, resaltó que una de sus prioridades sería la gestión de salud mental, en acuerdo con la política nacional en ese aspecto.

Una de los objetivos que tendrá el futuro coordinador de esta área, será el de elaborar el «plan maragato«, debido a que en salud, «las experiencias no siempre pueden ser extrapolables«, remarcó el director.

Sobre ese plan, destacó el caso de Río Negro: «El país cuenta con un plan departamental muy interesante en ese departamento, y ese plan se ha tomado como modelo, pero la idea es adecuarlo a San José, y para eso se hizo un llamado a profesionales vinculados a esta área«.

Una vez se designe a ese profesional de la salud, se elaborará el mencionado plan y se realizarán «las interacciones necesarias con prestadores y otros integrantes de la comunidad, para las acciones concretas de ese plan«.

Consultado sobre cómo ve la situación de este tema en San José, concluyó que «la realidad local preocupa«, debido a que en diferentes charlas que tiene con variados organismos, o referentes de actores sociales, en algún punto, se menciona la temática en cuestión.

«Tenemos que trabajar desde la prevención, trabajando lo que en centroamérica se llaman los factores salutogénicos, esas inyecciones que debemos recibir para potenciar los factores «salud» de todos nosotros, e identificar precozmente las debilidades, para transformarlas en oportunidades de mejoras«, concluyó Bentancor.