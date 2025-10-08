Además, comienza el FIDAE 2025 con propuestas nacionales e internacionales

La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre (Ossodre) llegará a San José este sábado 11 de octubre para brindar un concierto gratuito en la Basílica Catedral, en el marco de los 150 años del Santuario Nacional. La presentación será a las 18:00 horas y contará con la participación de Leticia Benia (fagot) y Manuel Jiménez (flauta), bajo la dirección de Nicolas Rauss. El repertorio incluirá obras de Vivaldi, Mozart, Schumann y otros compositores clásicos.

Fundada en 1931, la Ossodre es uno de los grandes emblemas de la cultura uruguaya y la orquesta estatal más antigua del continente. Su llegada a San José forma parte de las actividades culturales impulsadas por la Intendencia Departamental en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Ese mismo sábado comenzará también la novena edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), que traerá a San José espectáculos nacionales e internacionales de teatro y circo. Las funciones se realizarán en el Teatro Macció, el Espacio Cultural Ignacio Espino y en una carpa circense instalada en el entorno de la ex estación de AFE, con entrada gratuita.

Entre las propuestas se destacan:

Ana por Ana (España)

Sábado 11 de octubre – Hora 20:00

Teatro Macció

Ciclo (No tan) Solos al mediodía presenta: Ceremonia para una vergüenza fugaz

(Uruguay)

Domingo 12 de octubre – Hora 15:00

Espacio Cultural Ignacio Espino

No Pocket, un espectáculo para todos los bolsillos (Brasil)

Domingo 12 de octubre – Hora 16:00

Carpa Fidae (ex estación de AFE)

Camargo (Colombia)

Domingo 12 de octubre – Hora 18:30

Teatro Macció

Suculentas (Uruguay)

Lunes 13 de octubre – Hora 19:00

Carpa Fidae (ex estación de AFE)

Mute (España)

Martes 14 de octubre – Hora 19:00

Carpa Fidae (ex estación de AFE)

Yerma (España)

Miércoles 15 de octubre – Hora 20:00

Teatro Macció

Bagunça (Brasil)

Jueves 16 de octubre – Hora 19:00

Carpa Fidae (ex estación de AFE)

El errático comportamiento de los seres (Uruguay)

Viernes 17 de octubre – Hora 19:00

Carpa Fidae (ex estación de AFE)

Romeo y Julieta de bolsillo (Argentina)

Sábado 18 de octubre – Hora 15:30 Carpa Fidae (ex estación de AFE)

Sueño (Argentina)

Sábado 18 de octubre – Hora 21:00

Teatro Macció

Los espectáculos en el Teatro Macció serán con entrada libre hasta colmar la capacidad de la sala. En tanto, para asistir a las funciones en el Espacio Cultural Ignacio Espino y la Carpa FIDAE se debe reservar invitación a través del teléfono 098 779 524, el correo [email protected], o el enlace https://tinyurl.com/reservasfidaesj.

Los detalles del evento fueron presentados este miércoles en una conferencia de prensa realizada en el Espacio Cultural San José, con la participación del director general de Cultura y Educación de la Intendencia, Jorge Gutiérrez Pérez, el profesor Michel Prince, integrante de la Comisión de Patrimonio de la Basílica Catedral, y el gestor cultural Leonardo Urrutia, de Intermedios Producciones.

Más información sobre el festival y su programación puede consultarse en https://fidae.mec.gub.uy/.