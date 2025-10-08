La Intendencia lanzó la iniciativa “Jóvenes a la Rural”, que se realizará el 11 y 12 de octubre dentro de la Expo Rural.



En el marco de la 81ª Expo San José y la celebración de los 125 años de la Asociación Rural, la Intendencia de San José presentará la primera edición de “Jóvenes a la Rural”, una propuesta destinada a impulsar a los emprendedores juveniles del departamento.

La actividad se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de octubre, ofreciendo un espacio sin costo en el predio de la Expo para que los jóvenes puedan exhibir y comercializar sus productos o servicios. El objetivo es promover la visibilización de los emprendimientos y fortalecer la autonomía económica de los participantes.

Los interesados pueden acercarse a la Oficina de la Juventud (ex estación de AFE en San José de Mayo), de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, comunicarse al teléfono 4342 9000 interno 1600 o escribir al correo [email protected].

La propuesta se enmarca dentro de un conjunto de actividades que la Intendencia desarrollará en la Expo Rural, incluyendo un stand informativo sobre becas de alojamiento en Hogares Estudiantiles, el Centro Público de Empleo, la entrega de semillas de Huertas Familiares y la organización de una muestra de emprendedores, artesanos y la Feria de Quesos Artesanales.