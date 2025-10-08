Fue hallado culpable de violencia doméstica especialmente agravada en reiteración real con un delito de lesiones personales.

La Jefatura de Policía de San José informó que un hombre fue condenado por la Justicia luego de ser denunciado por su pareja el pasado 5 de octubre en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género (CEVDyG) de San José de Mayo.

Tras las actuaciones policiales correspondientes, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1.° Turno de San José de Mayo, donde en la audiencia realizada este martes se resolvió su situación procesal.

El magistrado actuante formalizó la investigación y condenó al hombre de 31 años por un delito de violencia doméstica especialmente agravada en reiteración real con un delito de lesiones personales.

Como resultado, el acusado fue sentenciado a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.