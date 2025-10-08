Director de arbitraje respondió y se refirió a quejas

Marcelo de León, director del departamento de arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se refirió a las idas y vueltas de declaraciones en los grandes respecto a los arbitrajes y señaló: “Es lo que pasa siempre cuando la tabla empieza a apretar”, informó Fútbol Uy de Montevideo Portal.

De León, entrevistado en Último al Arco (Sport 8.90 AM), comenzó hablando de los “chispazos” que se generan en torno a las actuaciones de los “pitos”: “Es parte de lo que pasa anualmente al acercarse el fin del torneo, la tabla comienza a apretar y cada uno expresa su inquietud por esa parte”.

“No es que sea normal, es lo que pasa”, dijo más tarde, y prosiguió: “Sistemáticamente sucede todos los años y uno no puede hacer nada. Se va rotando, un año lo hace un club, al siguiente es otro y así”.

De reuniones

Sobre la audiencia que tuvieron con los representantes de Nacional en el Colegio de Árbitros, explicó: “Tratamos de dar la opinión técnica, para eso estamos, después es opción de cada uno aceptar o no, el fútbol es muy pasional”.

“Fue positiva, sin dudas”, dijo sobre el cónclave, a pesar de que los dirigentes albos señalaron no estar conformes con la devolución recibida: “Cuando uno dialoga e intercambia opiniones es positivo, más allá que conforme o no a la otra parte. Al menos que vean la parte técnica, luego, los estados de ánimo son personales y muchas veces van atados a los resultados deportivos”.

También fue consultado sobre Esteban Ostojich, al que el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, declaró públicamente el pedido de que “no nos arbitre más este año”, de lo cual De León manifestó: “No hay árbitros vetados. Entendemos los momentos para las designaciones, pero en los cierres de los campeonatos van a ir los mejores, no hay que dar por hecho que tal árbitro no va a trabajar porque eso no se expresó, ni pidió en la reunión”.