Con actividades lúdicas y artísticas para todos los que se acerquen

Esta tarde, desde la dirección departamental de Salud, con la presencia de su director, Javier Bentancor, convocaron a los vecinos josefinos a las diferentes actividades que se realizarán este viernes 10, en la peatonal Sarandí de 9 a 12 horas, en el marco del mencionado día.

En ese orden Daihana Álvarez de la facultad de Psicología, y del centro Amanecer, detalló que diferentes organismos y entidades locales, apoyan esta iniciativa que contará con propuestas lúdicas y artísticas, entre ellos se encuentran: MSP, Intendencia de San José, Eleva, Fundación Montes, UTU, ASSE, Hospital de San José y Centro Amanecer.

Por su parte, Roxana Fagini, psicóloga del equipo de Salud Mental de ASSE, destacó que cuidar la salud mental no es privativo de los servicios de salud, sino que “depende de cada uno de nosotros”.

De la conferencia, también participaron Georgina Betancour, residente de psicología en representación de la facultad de Psicología y también del Centro Amanecer, y Paula Silva, referente par de «Eleva» de la ACJ San José.