La Intendencia de Montevideo destinó más de $20 millones a la celebración de los 300 años de la ciudad, mientras sectores políticos cuestionan el uso de los recursos públicos.



En el marco de la Rendición de Cuentas de la Intendencia de Montevideo (IM), el edil Rafael Seijas solicitó informes sobre los gastos vinculados a los festejos por los 300 años de Montevideo, promovidos por la administración de Carolina Cosse. Según la documentación a la que accedió Montevideo Portal, la comuna informó que el total invertido en los eventos superó los $21 millones.

El desglose presentado por la IM divide los costos en tres rubros: alquiler y armado de infraestructura, pago a artistas y trabajadores, y personal con horas extras.

Infraestructura y alquiler: Los festejos de enero incluyeron alquiler de pantallas LED por $2.204.600 , audio por $2.798.002 , torres de iluminación por $314.272 y estructuras tubulares por $478.240 . El festival Lágrima Ríos, realizado entre el 27 y 28 de julio, implicó gastos de alquiler que superaron los $3,5 millones , incluyendo equipamiento técnico, luces y sonido.

Artistas y trabajadores: En los shows de enero, la IM pagó $4.317.466 a los artistas, mientras que en el festival Lágrima Ríos se abonaron $2.850.139 . Entre los artistas se destacaron Ruben Rada, Milongas Extremas, Buitres, Luana, La Triple Nelson y Karibe Con K .

Personal y horas extras: El personal de producción y coordinación cobró $1.395.118 entre ambos eventos, mientras que las horas extras de los funcionarios sumaron $2.291.899.

El edil Gonzalo Gómez (Partido Nacional) cuestionó que la celebración se realizara pese a que “la fecha histórica de fundación de Montevideo aún está a discutir” y afirmó que se adelantó porque “caía en año electoral”. Además, señaló que la IM cerró el ejercicio con un déficit de $90 millones.

El monto total de la celebración fue de $21.054.176, generando debate político sobre la pertinencia del gasto y el manejo de recursos públicos en contextos de balance deficitario.