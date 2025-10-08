El local se ubica en el centro capitalino y abrió sus puertas hace pocas semanas

Brisa Estética es un centro que «busca el bienestar de la gente«, así lo definió Emilia, propietaria del local, que en diálogo con San José Ahora, detalló que «es un proyecto familiar«, que vio luz verde, el pasado jueves 25 de setiembre, inaugurando en el centro de San José de Mayo.

Su espacio cuenta con procedimientos de trabajo muscular, depilación definitiva, drenaje linfático, limpieza de cutis, auriculoterapia, lifting facial, masajes reductores, descontracturantes y maquinaria para remodelación muscular.

Sobre este último punto, detalló que todas las semanas «traemos máquinas nuevas«, debido a que forma parte de la red DepiMóvil, que es la empresa que le proporciona los aparatos de trabajo, la cual abastece a más de 50 clínicas en todo el país.

Una de las mismas, realiza ejercicios de contracción muscular, que según explicó Emilia, 30 minutos de trabajo con esa máquina, es el equivalente a realizar 5 horas de gimnasio.

El local se ubica en el centro capitalino, frente al Museo de San José, (Treinta y Tres 660, esquina Bengoa), atendiendo de lunes a sábados, con posibilidad de reserva a través de las redes sociales o al celular 098 371 540. Mencionó que dentro de poco contará con agenda digital.