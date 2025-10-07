El suceso ocurrió en horas de la tarde del pasado lunes

Una mujer fue detenida en San José de Mayo luego de que la Policía encontrara 22 envoltorios con clorhidrato de cocaína entre sus pertenencias, según informó este martes 7 de octubre la Jefatura de Policía de San José.

De acuerdo al parte oficial, “en horas de la tarde de la pasada jornada una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), e informó sobre la presencia de una femenina en el interior de una vivienda de San José de Mayo, la cual habría ingresado sin autorización y estaría consumiendo algún tipo de sustancia estupefaciente.”

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), que ubicó a la mujer y la condujo a la Seccional 2ª para continuar con las actuaciones.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que la detenida intentó deshacerse de un objeto, el cual fue recuperado en la zona del depósito de efectos incautados. En su interior, se halló una media de tela color gris, que contenía 22 envoltorios de nylon con sustancia en polvo y piedra de color blanco.

La Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A.) realizó las pruebas correspondientes, determinando que la sustancia era clorhidrato de cocaína.

Enterada la Fiscal Letrada de 1er. Turno, dispuso la detención de la mujer y su conducción a Fiscalía en el día de la fecha.