Le sugieren al Ejecutivo, incluirlo en un artículo del presupuesto departamental

La bancada del Frente Amplio de San José manifestó su respaldo a la propuesta de eliminar la exoneración de patente de rodados para los ediles del departamento, votando en unanimidad como bancada, la propuesta del edil nacionalista Aparicio Camy

A través de un comunicado, el FA «reafirmó su compromiso con la austeridad en el manejo de los recursos públicos y la justicia tributaria«, destacando que los representantes departamentales deben dar el ejemplo en el manejo responsable de los recursos públicos.

Además de apoyar la eliminación del beneficio, el Frente Amplio propuso que «un monto similar al producido por lo recaudado, por la eliminación de dicha exoneración, se destine al Fondo Rotatorio para la compra de tierras con fines de construcción de vivienda social«. La bancada solicitó al Ejecutivo Departamental que incorpore en el próximo presupuesto un artículo específico que asegure esta transferencia anual y progresiva de recursos.

Según el planteo, el incremento acumulado permitiría «adquirir un terreno más para dicho fin en el quinquenio«, destinado a proyectos habitacionales para familias del departamento.

“El Frente Amplio considera que esta propuesta no solo representa un gesto de austeridad, sino también una oportunidad para destinar los recursos públicos hacia fines sociales concretos”, finaliza el comunicado.