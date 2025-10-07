Del 11 al 18 de octubre, San José será sede de espectáculos internacionales de teatro, danza, circo y títeres con entrada gratuita.



Intermedios Producciones anunció que San José de Mayo será una de las sedes del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), un evento que reúne propuestas escénicas de Uruguay y del mundo. La programación se extenderá del 11 al 18 de octubre en el Espacio Cultural Ignacio Espino, el Teatro Macció y la Carpa FIDAE, ubicada en la explanada de AFE, con espectáculos para todas las edades y entrada gratuita.

El festival está organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), con apoyo de la Intendencia de San José y producción departamental de Intermedios Producciones.

Entre los espectáculos destacados se incluyen:

Teatro Macció: Ana por Ana (España) – 11/10, 20:00 h, apta para todo público. Camargo (Colombia) – 12/10, 18:30 h, para mayores de 18 años. Yerma (España) – 15/10, 20:00 h, para mayores de 18 años. Sueño (Argentina) – 18/10, 21:00 h, apta para mayores de 12 años.

Carpa FIDAE (Explanada de AFE): No Pocket (Brasil) – Circo, apta para todo público. Suculentas (Uruguay) – Circo, apta para todo público. Mute (España) – Circo contemporáneo, apta para todo público. Bagunça (Brasil) – Circo infantil, para niños. El errático comportamiento de los seres (Uruguay) – Circo, apta para todo público. Romeo y Julieta de bolsillo (Argentina) – Teatro, para mayores de 12 años.

ECIE – Espacio Cultural Ignacio Espino: Ceremonia para una vergüenza fugaz (Uruguay) – Danza, apta para todo público.



El FIDAE ofrece una oportunidad para disfrutar de la diversidad escénica internacional, con propuestas que van desde la comedia y el circo hasta la danza y el teatro de alto impacto. La entrada es gratuita y el evento apunta a acercar la cultura a toda la comunidad. Más información en https://fidae.mec.gub.uy/