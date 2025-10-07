El próximo 19 de octubre a las 10:00, Rafael Perazza será sede de la 4ª Edición del Festival Homenaje a la Mujer Rural, que se desarrollará en el predio de las letras corpóreas.



El evento contará con desfiles, música, danzas y feria de artesanos, con entrada libre y gratuita.



El festival incluirá desfile gaucho, desfile de autos clásicos, misa criolla y acto protocolar, además de un homenaje a las mujeres rurales de la zona. En el escenario se presentarán artistas locales y nacionales, grupos de danzas, música en vivo y DJ.

El evento ofrecerá plaza de comidas, servicios de bar, venta de asado con cuero y chorizos, y feria de artesanos, con entrada gratuita para el público. La actividad es organizada por la Agrupación Rural de Rafael Perazza y zonas aledañas, con la colaboración de la Intendencia de San José.