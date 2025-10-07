Diariamente decenas de josefinos circulan por el lugar mencionado.

Los ocupantes de un vehículo eludieron un control policial en las proximidades a la refinería de La Teja y huyeron. El siniestro ocurrió en inmediaciones de la Zona IV de Montevideo en ruta 1 y Santín Carlos Rossi.

Una persecución y posterior choque entre un auto particular y un móvil de Policía Caminera se registró sobre las 16:30 horas este martes en los accesos a Montevideo.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, los cuatro ocupantes del vehículo eludieron un control policial en las proximidades a la refinería de La Teja y emprendieron la huida en la senda de salida de Montevideo.

A partir de ese momento, comenzó la persecución por parte de móvil que terminó con el choque entre los dos vehículos, cuando el auto particular giró en «U» e impactó de frente con el patrullero, en inmediaciones de la Zona Operacional IV de la Jefatura de Policía de Montevideo en ruta 1 y Santín Carlos Rossi.

De los cuatro ocupantes del auto particular, fueron detenidos dos hombres y una mujer. El cuarto ocupante logró darse a la fuga con un bolso, informó Caminera.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero provocó un congestionamiento en la vía de salida de Montevideo.