Así lo confirmó el edil frenteamplista, que solicitaba la remoción de Bares en la dirección de Obras

El edil por el Frente Amplio, Fabio Reyes, desde hace semanas ha sugerido y posteriormente solicitado, la remoción en el cargo de Gustavo Bares, como director de Obras de la Intendencia de San José.

En diálogo con San José Ahora, confirmó que en las últimas horas, conversó con el secretario general del Ejecutivo, Leonardo Giménez, quien le manifestó la posibilidad de conformar una mesa de diálogo, en la que participaría Bares, Reyes y Giménez.

“Para nosotros es un triunfo” dijo Reyes, al ser consultado sobre cómo veía esta propuesta del Ejecutivo. Valoró el hecho de que lo hallan llamado para poder avanzar en soluciones sobre el tema que él plantea. De todos modos, mantiene que «es una persona que se tendría que remover del cargo«.

Finalmente, recalcó el hecho de que si se logran «mejoras en el departamento, habremos cumplido con el objetivo que era por llamarlo de alguna manera, un tirón de orejas para que se moviera. Y si no, volveremos a insistir con lo mismo, con más pruebas para removerlo de ese lugar«.