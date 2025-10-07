El organismo alertó que el frente frío impactará en la frontera norte del país, con mínimas de 0 °C y hasta por debajo.



El observatorio meteorológico Metsul emitió un comunicado en el que advierte por la llegada de un frente frío que afectará a Uruguay durante esta semana. Tras un fin de semana con lluvias intensas en gran parte del territorio nacional, la situación climática tendrá un giro marcado.

Según el reporte, “una masa de aire frío avanza tras el frente frío, provocando un descenso brusco de las temperaturas”. El fenómeno impactará con mayor fuerza en el sur de Brasil, pero se trasladará hacia la frontera uruguaya, especialmente en los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Artigas y parte de Rocha.

Metsul advirtió que las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en la madrugada del miércoles, con valores que podrían ubicarse en torno a los 0 °C o incluso por debajo. En este contexto, el organismo destacó que las heladas serán probables en los departamentos fronterizos con Brasil, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.