La autopsia concluyó que la causa de muerte fue una infección aguda, aunque la investigación judicial continúa abierta.



La Fiscalía de Ciudad de la Costa confirmó cuál fue la causa de la muerte del niño de dos años que cayó del juego Gusano Manzana del Parque Rodó en agosto pasado. Según informaron fuentes del caso, el menor falleció por una infección respiratoria aguda y no como consecuencia directa de la caída sufrida días antes.

El hecho ocurrió el 11 de agosto, cuando el pequeño se encontraba en el juego junto a su padre, sentado sobre su falda, algo que está prohibido por la normativa del parque. En determinado momento, el niño resbaló del banco y cayó al suelo. Fue internado en CTI y sometido a una cirugía cerebral, tras lo cual los médicos señalaron que su vida no corría peligro.

Una semana después, la madre lo encontró sin signos vitales en su hogar, en Ciudad de la Costa. Desde entonces, dos fiscalías llevan adelante investigaciones paralelas: la fiscal María Falcomer indaga el fallecimiento, mientras que la fiscal Graciela Perazza analiza posibles irregularidades en la habilitación y el funcionamiento del juego del Parque Rodó.

Las pericias médicas confirmaron que el niño había tenido antecedentes de internaciones por problemas respiratorios y que la infección que lo afectó resultó determinante. No obstante, la investigación continuará para profundizar en la atención recibida y en las responsabilidades institucionales.