¿Afectará al sur del país? Esto respondió el observatorio brasileño.

El observatorio meteorológico Metsul emitió un comunicado en el que advierte por la llegada de un frente frío a la región que “provocó un cambio radical” en el tiempo en algunas ciudades del sur brasileño.

Luego de un fin de semana con lluvias intensas en buena parte de Uruguay, el fenómeno tendrá implicancias en las temperaturas de algunos departamentos dentro del territorio nacional, según el comunicado del organismo.

“Una masa de aire frío avanza tras el frente frío, provocando un descenso brusco de las temperaturas”, indica el texto.

Metsul indica que “el mayor impacto se sentirá en el sur” de Brasil, por lo que tendrá afectaciones en “la frontera con Uruguay”, es decir, en los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Artigas y parte de Rocha.

“Las temperaturas mínimas más bajas se darán en la madrugada del miércoles, cuando son posibles temperaturas en torno a los 0 °C e incluso bajo cero”, añade en ese sentido el comunicado.

De acuerdo con los modelos del organismo, las heladas también son probables en los departamentos uruguayos fronterizos con Brasil.