El evento se desarrollará del jueves 9 al domingo 12 de octubre

La Intendencia de San José participará en la 81ª edición de la Expo San José, que este año coincide con los 125 años de la Asociación Rural del departamento. El evento se desarrollará del jueves 9 al domingo 12 de octubre, en las instalaciones ubicadas en Avenida Italia y Asociación Rural, en la ciudad de San José de Mayo.

En ese marco, la comuna acompañará con una variada agenda de actividades y propuestas para distintos públicos. Una de las principales novedades será la primera edición de “Jóvenes a la Rural”, que se realizará los días sábado 11 y domingo 12, y estará dirigida a emprendedores jóvenes del departamento.

La iniciativa ofrecerá espacios sin costo dentro del predio de la Expo para que los participantes puedan comercializar sus productos o servicios, con el objetivo de visibilizar sus emprendimientos y fomentar su autonomía económica.

Quienes deseen obtener más información pueden hacerlo en la Oficina de la Juventud (ex estación de AFE, San José de Mayo), de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, por el teléfono 4342 9000 interno 1600 o escribiendo al correo [email protected].

Durante la exposición, la Intendencia también contará con un stand institucional, donde se brindará información sobre las becas de alojamiento en los Hogares Estudiantiles, así como sobre los servicios del Centro Público de Empleo (CePE).

Además, se realizará la entrega de semillas del programa de Huertas Familiares, una iniciativa que promueve la producción sustentable y el autoconsumo en los hogares maragatos.

Finalmente, el gobierno departamental apoyará la muestra de emprendedores y artesanos de San José que se instalará en el pabellón principal, junto con la tradicional Feria de Quesos Artesanales, uno de los atractivos más esperados por el público.