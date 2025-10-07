La intervención rápida de la policía permitió detener a dos hombres que causaron daños.



La Jefatura de Policía de San José informó que en la madrugada del lunes 6 de octubre de 2025 se registró una tentativa de hurto de maquinaria vial en un predio ubicado en las inmediaciones de calle Miguel Barreiro y Ruta Nº3 de San José de Mayo.

Según el Comunicado de Prensa N.º 229/2025, una persona alertó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) sobre dos hombres que intentaban sustraer equipos. Al llegar al lugar, personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) localizó a los dos masculinos, uno de ellos con antecedentes penales, quienes habrían provocado daños en el cableado de la maquinaria.

Los implicados fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 1ra. de San José de Mayo, mientras que Policía Científica realizó el correspondiente relevamiento en el lugar. La Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno dispuso posteriormente la toma de declaraciones y el cese de las detenciones.