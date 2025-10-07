Artista de San José, polifacético y querido por su humor y talento, Sebastián Amaro sigue presente en la memoria de todos.

Hoy, 7 de octubre, cumpliría 54 años Sebastián Amaro, artista y referente de la cultura sanjosefina que falleció el 28 de mayo de 2019 a los 47 años. Reconocido dentro y fuera del país por su polifacética carrera, su dulce voz y su talento para hacer reír, Amaro dejó una huella imborrable en la comunidad artística.

Durante su trayectoria, se desempeñó como Asesor de Eventos del Gobierno Departamental en dos períodos, aportando significativamente al desarrollo cultural de San José. En 2015, recibió el “Charrúa de Oro”, galardón otorgado a las figuras máximas del Festival Internacional de Folklore de Durazno.

Su buen humor arriba y debajo del escenario, su picardía y vivacidad, eran características que permanecieron incluso en sus momentos más difíciles, consolidando el cariño que la comunidad le profesa hasta hoy.

Tras varias intervenciones quirúrgicas, su estado de salud se agravó, derivando en su fallecimiento el martes 28 de mayo de 2019. Dos días después, el Gobierno Departamental junto a su familia realizó un homenaje en la Quinta del Horno, lugar donde desempeñaba sus tareas. En la ocasión, se plantó un árbol y se esparcieron sus cenizas como símbolo de recuerdo y homenaje a su legado.